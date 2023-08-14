Работа торгпредства России в Кишинёве ограничена из-за отлёта дипломатов

Торговое представительство России, а также центр науки и культуры в Кишинёве временно ограничат свою деятельность. Это вынужденные меры, к которым привели действия властей Молдавии. Об этом сказано в публикации МИД РФ по поводу высылки российских дипломатов.

"Будет вынужденно ограничена деятельность торгового представительства и Российского центра науки и культуры в Кишинёве", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.