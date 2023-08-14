Работа торгпредства России в Кишинёве ограничена из-за отлёта дипломатов
Торговое представительство России, а также центр науки и культуры в Кишинёве временно ограничат свою деятельность. Это вынужденные меры, к которым привели действия властей Молдавии. Об этом сказано в публикации МИД РФ по поводу высылки российских дипломатов.
"Будет вынужденно ограничена деятельность торгового представительства и Российского центра науки и культуры в Кишинёве", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.
14 августа в Москву спецбортом вернулись сотрудники российских дипмиссий в Молдавии и члены их семей, вынужденные покинуть республику в связи с решением Кишинёва о сокращении персонала посольства, торгового представительства и Российского центра науки и культуры.
Напомним, 26 июля глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил о намерении сократить количество сотрудников российского посольства. В Кишинёве останутся 10 дипломатов РФ и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. На решение властей Молдавии уже отреагировали в Кремле и Госдуме.
ТАСС / RBC / Екатерина Кузьмина