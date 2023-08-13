Парламент Молдавии созвали на экстренное заседание в разгар каникул

"В ближайший четверг парламент соберётся на внеочередную сессию. Эту информацию подтвердил нам спикер парламента господин Гросу. О повестке дня будет известно позже, сказал он", — уточняет телеканала.

Весенне-летняя сессия парламента Молдавии закончилась на прошлой неделе, после чего парламентарии отправились в отпуск. Несмотря на каникулы, на понедельник 14 августа запланировано заседание правительства страны, которое должно было пройти 9 августа. Информация на сайте кабинета министров гласит, что на повестке дня будет 20 вопросов, касающихся расторжения договоров, принятия новых нормативных актов и поправок в законодательстве.