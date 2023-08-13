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13 августа, 14:27

Парламент Молдавии созвали на экстренное заседание в разгар каникул

ТВ-8: Законодательное собрание Молдавии проведёт экстренный съезд 19 августа

Спикер молдавского парламента и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу анонсировал экстренное заседание депутатов законодательного собрания страны. Об этом сообщил кишинёвский телеканал ТВ-8.

"В ближайший четверг парламент соберётся на внеочередную сессию. Эту информацию подтвердил нам спикер парламента господин Гросу. О повестке дня будет известно позже, сказал он", — уточняет телеканала.

Весенне-летняя сессия парламента Молдавии закончилась на прошлой неделе, после чего парламентарии отправились в отпуск. Несмотря на каникулы, на понедельник 14 августа запланировано заседание правительства страны, которое должно было пройти 9 августа. Информация на сайте кабинета министров гласит, что на повестке дня будет 20 вопросов, касающихся расторжения договоров, принятия новых нормативных актов и поправок в законодательстве.

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А 26 июля глава МИД Молдавии заявил о решении сократить количество сотрудников российского посольства. Останутся там 10 дипломатов России и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. В результате работа консульства России в Кишинёве была временно прекращена с 5 августа. На решение властей Молдовы отреагировали в Кремле и в Госдуме.

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Wikipedia / Parlamentul Republicii Moldova from Chișinău

Юрий Лысенко
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