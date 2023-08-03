МИД вызвал на ковёр румынского дипломата и объявил ответ на сокращение Посольства РФ

Временный поверенный в делах Румынии в РФ Константин Ионицэ был вызван в Министерство иностранных дел России, ему вручена нота о введении квот на численность дипломатического персонала в стране.

В МИД РФ уточнили, что решение было принято в качестве симметричной ответной меры на ограничения, касающиеся Посольства России в Бухаресте и Генерального консульства РФ в Констанце.