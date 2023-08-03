МИД вызвал на ковёр румынского дипломата и объявил ответ на сокращение Посольства РФ
Россия ввела для Румынии квоты на численность дипломатического персонала
Временный поверенный в делах Румынии в РФ Константин Ионицэ был вызван в Министерство иностранных дел России, ему вручена нота о введении квот на численность дипломатического персонала в стране.
В МИД РФ уточнили, что решение было принято в качестве симметричной ответной меры на ограничения, касающиеся Посольства России в Бухаресте и Генерального консульства РФ в Констанце.
"Принимая во внимание последовательно проводимую румынскими властями недружественную политику, <...> направленную в том числе на создание искусственных и ничем не обоснованных препятствий функционированию российских дипломатического представительства и консульского учреждения в Румынии, министерство оставляет за собой право на дополнительные ответные меры", — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в июне пресс-служба румынского МИД сообщила, что в течение 30 дней страну необходимо будет покинуть 51 сотруднику Посольства России. МИД РФ пообещал, что враждебная политика Румынии не останется без ответа. Позднее и в МИД Молдавии заявили о намерении сократить количество сотрудников российского посольства. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что сокращение Посольства РФ в Кишинёве "больнее всего" ударит по гражданам самой Молдавии.
LIFE / Владимир Суворов