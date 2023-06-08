В МИД РФ заявили, что враждебная политика Румынии не останется без ответа
Захарова: Москва считает враждебным решение Румынии о сокращении Посольства РФ
Москва расценивает как враждебное действие решение Румынии о сокращении числа сотрудников Посольства РФ, оно приведёт к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений. Решение Бухареста не останется без ответа. Такой комментарий в четверг дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Демарш румынской стороны не останется без ответа. О конкретных мерах будет сообщено дополнительно", — сказано в сообщении.
Ранее пресс-служба румынского МИД сообщила, что в течение 30 дней страну необходимо будет покинуть 51 сотруднику Посольства России. Среди них 21 дипломат и 30 специалистов технико-административного персонала.
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