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8 июня, 18:42

В МИД РФ заявили, что враждебная политика Румынии не останется без ответа

Захарова: Москва считает враждебным решение Румынии о сокращении Посольства РФ

Москва расценивает как враждебное действие решение Румынии о сокращении числа сотрудников Посольства РФ, оно приведёт к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений. Решение Бухареста не останется без ответа. Такой комментарий в четверг дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Демарш румынской стороны не останется без ответа. О конкретных мерах будет сообщено дополнительно", сказано в сообщении.

В Румынии с 29 мая стартуют учения с участием десяти тысяч солдат из 13 стран

В Румынии с 29 мая стартуют учения с участием десяти тысяч солдат из 13 стран

Ранее пресс-служба румынского МИД сообщила, что в течение 30 дней страну необходимо будет покинуть 51 сотруднику Посольства России. Среди них 21 дипломат и 30 специалистов технико-административного персонала.

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Юрий Лысенко
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