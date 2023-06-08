В МИД РФ заявили, что враждебная политика Румынии не останется без ответа

Москва расценивает как враждебное действие решение Румынии о сокращении числа сотрудников Посольства РФ, оно приведёт к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений. Решение Бухареста не останется без ответа. Такой комментарий в четверг дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Демарш румынской стороны не останется без ответа. О конкретных мерах будет сообщено дополнительно", — сказано в сообщении.