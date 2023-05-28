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28 мая, 04:08

В Румынии с 29 мая стартуют учения с участием десяти тысяч солдат из 13 стран

В Румынии 29 мая начнутся многонациональные учения Saber Guardian 23, в них примут участие десять тысяч военных из 13 стран и 1,7 тысячи единиц техники. Об этом информировала пресс-служба Министерства обороны страны.

Серия манёвров началась в 2013-м, они проводятся дважды в год. В них задействованы солдаты США, Болгарии, Франции, Италии, Греции, Польши и других стран. В нынешнем году это будут самые крупные и сложные учения, подчеркнули в ведомстве.

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Ранее Лайф писал, что в Швеции прошли самые масштабные за четверть века военные учения. В них принимало участие 26 тысяч человек личного состава из 14 стран.

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Лариса Сафронова
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