В Румынии с 29 мая стартуют учения с участием десяти тысяч солдат из 13 стран

В Румынии 29 мая начнутся многонациональные учения Saber Guardian 23, в них примут участие десять тысяч военных из 13 стран и 1,7 тысячи единиц техники. Об этом информировала пресс-служба Министерства обороны страны.

Серия манёвров началась в 2013-м, они проводятся дважды в год. В них задействованы солдаты США, Болгарии, Франции, Италии, Греции, Польши и других стран. В нынешнем году это будут самые крупные и сложные учения, подчеркнули в ведомстве.