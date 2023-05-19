Италия направит 3,4 тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО

В течение этого года Италия намерена направить 3,4 тысячи военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО. Об этом рассказал министр обороны страны Гвидо Крозетто.

"Здесь обязательства значительны и предусматривают на 2023 год общий объём персонала в 3,4 тысячи человек, что в рамках техники означает 600 средств, пять морских и около 30 воздушных единиц", — цитирует Крозетто газета Corriere della Sera.

Крозетто добавил, что также в Балтийском море будет размещён итальянский корабль с возможностями противовоздушной и противоракетной обороны. Он уточнил, что это — вклад Италии "в укрепление воздушного пространства Польши и евроатлантического региона".