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19 мая, 02:58

Италия направит 3,4 тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО

Минобороны Италии направит 3,4 тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО

В течение этого года Италия намерена направить 3,4 тысячи военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО. Об этом рассказал министр обороны страны Гвидо Крозетто.

"Здесь обязательства значительны и предусматривают на 2023 год общий объём персонала в 3,4 тысячи человек, что в рамках техники означает 600 средств, пять морских и около 30 воздушных единиц", — цитирует Крозетто газета Corriere della Sera.

Крозетто добавил, что также в Балтийском море будет размещён итальянский корабль с возможностями противовоздушной и противоракетной обороны. Он уточнил, что это — вклад Италии "в укрепление воздушного пространства Польши и евроатлантического региона".

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Flickr / Defence Imagery

Арина Родионова
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