Румыния захотела выслать более полусотни сотрудников Посольства РФ, в Москве пообещали ответить

Более 50 сотрудников Посольства России должны будут покинуть Румынию в течение 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба румынского МИД.

"По просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол Российской Федерации в Бухаресте был проинформирован сегодня, 8 июня 2023 года, о решении румынских властей о сокращении дипломатического и технико-административного персонала представительства Российской Федерации в Румынии путём ограничения его численности до уровня, близкого к численности дипломатического и технико-административного персонала представительства Румынии в России", — говорится в сообщении.

Так, Москва должна сократить более полусотни сотрудников, в числе которых 21 дипломат и 30 работников технико-административного персонала. После этого в представительстве останутся лишь 11 дипломатов и 29 сотрудников персонала.

В румынском министерстве заявили, что это "решение отражает нынешний уровень отношений между странами". При этом, кто именно должен покинуть Бухарест, а кто может остаться, Москва вправе определить сама. Однако если российские власти не согласятся на условия, в МИД Румынии пригрозили отозвать аккредитации у некоторых дипломатов.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили в разговоре с ТАСС, что Россия "даст соответствующий ответ" на действия Бухареста.