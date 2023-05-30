Россия решила закрыть два отделения финского консульства

Посла Финляндии в России Атти Хелантеря вызвали в МИД РФ, где ему сообщили о нескольких решениях по консульским учреждениям. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"30 мая в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве А. Хелантеря, который был проинформирован о том, что российской стороной принято решение о закрытии с 1 июля с.г. канцелярии Посольства России в г. Лаппенранта", — заявили в МИД РФ.

С той же даты Россия отзывает согласие на работу петрозаводского и мурманского отделений петербургского Генконсульства Финляндии. Эти подразделения работали с начала 90-х годов. Послу передали соответствующую ноту.

"Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанёс серьёзный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений", — подчеркнули в МИД РФ.

Там резюмировали, что по вине финской стороны двусторонний политический диалог больше не ведётся, торгово-экономическое сотрудничество разрушено. А ещё Финляндия вступила в НАТО и не скрывает своей направленности против России.

"В этих условиях, включая введённый финскими властями запрет с осени 2022 года на въезд в страну по шенгенским туристическим визам и прекращение их оформления, российской стороной на данном этапе принято решение о сокращении с Финляндией взаимного консульского присутствия, поскольку оно не соответствует текущему уровню российско-финляндских отношений", — отметили в МИД и возложили за это ответственность на финскую сторону.