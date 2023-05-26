Регион

Уведомления отключены

26 мая, 04:49

Финляндию встревожил выход России из соглашения о визитах по военной оценке

В Финляндии обеспокоились выходом РФ из соглашения о визитах по военной оценке

Выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций плохо отразится на уровне доверия между этими двумя странами. Об этом рассказал Helsingin Sanomat финский бригадный генерал Сами Нурми в ответ на информацию от Москвы о прекращении двустороннего соглашения.

Несколько дней назад Москва уведомила Хельсинки о прекращении соглашения 2000 года, которое предусматривало совершение сторонами оценочных военных визитов. По словам Нурми, посещения не проводились со времён пандемии коронавируса и не были возобновлены и после начала СВО на Украине.

"На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что всё происходит по договорённости", — пояснил Нурми.

Он также объяснил значение личных встреч. Так, по его словам, после них легче проводить телефонные переговоры. Нурми считает, что решение Москвы явно демонстрирует тенденцию страны прекращать отношения с западными странами, тогда как Запад сохраняет санкции. Он также заявил, что при исчезновении оставшихся связей соседские страны только больше отдаляются друг от друга.

Вместе с этим Нурми заявил, что Россия всегда будет соседом Финляндии и с ней нужно найти общий язык, хоть это и непросто.

Финны подняли на смех новый забор на границе с Россией, сравнив его с детской оградкой

Финны подняли на смех новый забор на границе с Россией, сравнив его с детской оградкой

Ранее МИД Финляндии заявил, что российская сторона заморозила банковские счета посольства страны в Москве, а также финского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров