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17 мая, 01:21

Финны подняли на смех новый забор на границе с Россией, сравнив его с детской оградкой

Ilta-Sanomat: Финны сравнили забор на границе с Россией с садовым ограждением

<p>Забор на границе Финляндии и России. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/kaakkoisraja/status/1656902720257679360/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kaakkois-Suomen raja</a></p>

Забор на границе Финляндии и России. Обложка © Twitter / Kaakkois-Suomen raja

Пользователи "Твиттера" подняли на смех забор между Финляндией и Россией, фотографию которого 12 мая в соцсетях опубликовали финские пограничники. Тестовый участок ограждения, на которое планируется потратить 380 миллионов евро, читатели сравнили с "оградкой для детского сада" или "садовым заборчиком", пишет Ilta-Sanomat.

В материале профессор Юсси Лайне обратил внимание на то, что внешний вид ограждения сильно отличается от изначального проекта, обнародованного осенью 2022 года, а также назвал проект пустой тратой денег налогоплательщиков.

"Поверх недостроенного тестового участка забора будет проложена колючая проволока", — попытались успокоить возмущённых финнов пограничники.

СМИ узнали об изменившемся отношении к финнам на границе России

СМИ узнали об изменившемся отношении к финнам на границе России

Позднее погранслужба опубликовала новый снимок забора, уже с колючей проволокой. Его высота превышает человеческий рост почти в два раза.

Забор на границе Финляндии и России. Фото © Twitter / Kaakkois-Suomen raja

Забор на границе Финляндии и России. Фото © Twitter / Kaakkois-Suomen raja

Ранее в Финляндии выставили на продажу небольшой остров Ранкки около границы с Россией. До 2015 года он находился под управлением Сил обороны страны. Нынешний владелец просит за землю 7,9 миллиона евро.

Ольга Платонова
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