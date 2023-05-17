Финны подняли на смех новый забор на границе с Россией, сравнив его с детской оградкой

Пользователи "Твиттера" подняли на смех забор между Финляндией и Россией, фотографию которого 12 мая в соцсетях опубликовали финские пограничники. Тестовый участок ограждения, на которое планируется потратить 380 миллионов евро, читатели сравнили с "оградкой для детского сада" или "садовым заборчиком", пишет Ilta-Sanomat.

В материале профессор Юсси Лайне обратил внимание на то, что внешний вид ограждения сильно отличается от изначального проекта, обнародованного осенью 2022 года, а также назвал проект пустой тратой денег налогоплательщиков.

"Поверх недостроенного тестового участка забора будет проложена колючая проволока", — попытались успокоить возмущённых финнов пограничники.

Позднее погранслужба опубликовала новый снимок забора, уже с колючей проволокой. Его высота превышает человеческий рост почти в два раза.

Забор на границе Финляндии и России. Фото © Twitter / Kaakkois-Suomen raja