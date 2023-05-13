СМИ узнали об изменившемся отношении к финнам на границе России
HS: Россия начала аннулировать визы финнов, приезжающих за бензином
Российские пограничники на этой неделе аннулировали несколько десятков виз граждан Финляндии при их въезде на территорию России, пишет Helsingin Sanomat.
По данным издания, отказ во въезде, как правило, получали граждане Финляндии, которые ехали в Ленобласть за покупками или дешёвым бензином. В то же время финнов, имеющих гражданство РФ, без проблем пропускают в страну. При этом запрет на въезд на различных погранпунктах оформляется по-разному. Если на КПП Торфяновка ставят штампы в паспорт, то на пункте пропуска Брусничное пограничники отказывали финнам во въезде, но не аннулировали их визы. Вместо этого им выдавали документ, уведомляющий о запрете въезда в РФ.
Стоит отметить, что российская сторона не выдаёт гражданам Финляндии многократные туристические визы, поэтому финны, которые часто ездят в нашу страну за покупками, используют деловые визы. Раньше пограничники не обращали на это особого внимания, а сейчас, судя по всему, появились вопросы.
К слову, ещё осенью прошлого года власти Финляндии запретили россиянам въезд в страну по любой шенгенской туристической визе. Вместе с тем известны случаи, когда финские пограничники аннулировали визы граждан РФ, в том числе у людей, которые ехали к близким людям.
ТАСС / Сергей Коньков