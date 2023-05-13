СМИ узнали об изменившемся отношении к финнам на границе России

По данным издания, отказ во въезде, как правило, получали граждане Финляндии, которые ехали в Ленобласть за покупками или дешёвым бензином. В то же время финнов, имеющих гражданство РФ, без проблем пропускают в страну. При этом запрет на въезд на различных погранпунктах оформляется по-разному. Если на КПП Торфяновка ставят штампы в паспорт, то на пункте пропуска Брусничное пограничники отказывали финнам во въезде, но не аннулировали их визы. Вместо этого им выдавали документ, уведомляющий о запрете въезда в РФ.