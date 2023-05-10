В Финляндии продают бывший военный остров у границы с Россией

В Финляндии выставили на продажу небольшой остров Ранкки около границы с Россией. Этот остров до 2015 года находился под управлением Сил обороны страны. Нынешний владелец просит за землю 7,9 миллиона евро.

Как передаёт финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE, владелец острова, Исмо Рятю, купил его восемь лет назад за 700 тысяч евро. Он рассказал, что сейчас территория разделена на 100 земельных участков, кроме того, на Ранкки остались военные укрепления.