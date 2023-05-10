В Финляндии продают бывший военный остров у границы с Россией
YLE: Житель Финляндии продаёт остров с военными укреплениями у границы с РФ
В Финляндии выставили на продажу небольшой остров Ранкки около границы с Россией. Этот остров до 2015 года находился под управлением Сил обороны страны. Нынешний владелец просит за землю 7,9 миллиона евро.
Как передаёт финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE, владелец острова, Исмо Рятю, купил его восемь лет назад за 700 тысяч евро. Он рассказал, что сейчас территория разделена на 100 земельных участков, кроме того, на Ранкки остались военные укрепления.
"Мы вложили значительные средства в остров: сейчас на продажу выставлено сто земельных участков, все они уже зонированы. Кроме того, все здания на острове имеют геотермальное отопление", — заявил Рятю.
А ранее СМИ сообщали, что Финляндия, недавно вступившая в НАТО, задумалась о размещении на своей территории военных баз США. Вашингтон и Хельсинки прорабатывают соответствующее соглашение об оборонном сотрудничестве.
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