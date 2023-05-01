Финляндия задумалась о размещении военных баз США

США и Финляндия прорабатывают соглашение об оборонном сотрудничестве, которое в том числе позволит Вашингтону размещать на финской земле американские военные базы. Проект предусматривает присутствие там техники и проведение учений.

Как сообщает газета Helsingin Sanomat, на одном из раундов переговоров, состоявшихся недавно в Хельсинки, стороны рассмотрели текст соглашения "в поисках решения в духе союзничества". Заместитель начальника политического отдела МИД Финляндии Микаэль Антелл заявил, что соглашение укрепит возможности сдерживания и обороны Финляндии.

Когда договорённости будут достигнуты, войска США смогут входить в Финляндию, "оставаться на её территории, хранить материалы, а также совершать инвестиции в инфраструктуру за счёт средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону". О ядерном оружии, отмечает издание, в тексте не говорится. Дипломат подчеркнул, что новые договорённости отличаются от уже имеющихся.

"Разница в том, что это обязывающий государственный договор и он гораздо шире по своему охвату", — отметил Антелл.

Президент Финляндии считает, что это соглашение обеспечит стране максимальную безопасность. Издание подчёркивает, что США уже имеют подобные договорённости с другими странами НАТО. В данный момент также ведутся переговоры со Швецией, стремящейся попасть в альянс.