Посольство России сообщило о разрушенных связях с Финляндией

Тесное взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Финляндией осталось в прошлом. Этому способствовало то, что в начале апреля этого года были завершены процедуры, связанные со вступлением Финляндии в НАТО.

Как сообщили представители дипломатического ведомства в беседе с газетой "Известия", кроме разрыва сотрудничества возникли и "новые политические реалии в отношениях наших стран‎".

"На практике к моменту присоединения Хельсинки к альянсу база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами уже была практически полностью разрушена усилиями финской стороны", — сообщили представители посольства.

По словам дипломатов, торгово-экономические связи были сведены к минимуму уже в прошлом году из-за действий властей Скандинавской страны, в числе которых — введение антироссийских санкции. Ещё два года назад — в 2021 году — внешнеторговый товарооборот Москвы и Хельсинки составлял более 13 миллиардов долларов. Финляндия являлась крупнейшим торговым партнёром России после Германии, Нидерландов, Франции, а также Италии и Польши.