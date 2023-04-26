КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 03:22
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В МИД объяснили, почему Финляндия передумала забирать здание Российского центра

МИД России пригрозил ответом, если Финляндия не решит вопрос с недвижимостью РФ

Власти Финляндии сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки после того, как Москва потребовала разъяснений, на каких основаниях действуют судебные приставы. Об этом рассказали в МИД РФ.

Как передаёт РИА "Новости", властям Финляндии была отправлена нота, "в которой подчёркивалось, что указанное имущество находится в собственности Российской Федерации", МИД потребовал объяснить, как решение Службы судебных приставов Финляндии соотносится с международными правовыми нормами.

"После этого решение в отношении земельного участка и здания РЦНК в Хельсинки было отменено", — добавили в МИД.

"По имеющейся на данный момент информации, для ареста этого имущества нет оснований", — добавили в ведомстве со ссылкой на финскую службу судебных приставов.

Вместе с тем там подчеркнули, что ситуация с квартирами, находящимися в пользовании Российского центра науки и культуры, не решена, разъяснений от Хельсинки нет. Если ничего не изменится, Москва будет вынуждена принять ответные меры, подчеркнули в МИД РФ.

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Как сообщал Лайф, 18 апреля Управление по взысканию долгов заявило, что в связи с санкциями Евросоюза был наложен арест на земельный участок и здание РЦНК, а также на семь квартир в Хельсинки, три из которых находятся в непосредственной близости от Центра науки и культуры. Уже на следующий день арест сняли.

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ТАСС / Владимир Гердо

Андрей Григорьев
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