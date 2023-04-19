КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 17:37

В Хельсинки сняли арест на землю и здание Российского центра науки и культуры

Власти Финляндии сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК), который расположен в Хельсинки, сообщает телерадиокомпания Yle. Напомним, участок по документам целиком принадлежит РФ.

"Оснований для изъятия собственности не обнаружилось", — сообщил журналистам глава отдела Управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанен.

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Как уже сообщал Лайф, 18 апреля Управление по взысканию долгов заявило, что в связи с санкциями Евросоюза был наложен арест на земельный участок и здание РЦНК, а также на семь квартир в Хельсинки, три из которых находятся в непосредственной близости от центра науки и культуры.

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Wikipedia / MKFI

Наталья Исакова
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