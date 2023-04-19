В Хельсинки сняли арест на землю и здание Российского центра науки и культуры
Власти Финляндии сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК), который расположен в Хельсинки, сообщает телерадиокомпания Yle. Напомним, участок по документам целиком принадлежит РФ.
"Оснований для изъятия собственности не обнаружилось", — сообщил журналистам глава отдела Управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанен.
Как уже сообщал Лайф, 18 апреля Управление по взысканию долгов заявило, что в связи с санкциями Евросоюза был наложен арест на земельный участок и здание РЦНК, а также на семь квартир в Хельсинки, три из которых находятся в непосредственной близости от центра науки и культуры.