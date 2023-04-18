Финны наложили арест на землю и здание Российского центра науки и культуры
Власти Финляндии наложили арест на землю и здание Российского центра науки и культуры. Причём участок по документам целиком принадлежит России.
"Согласно свидетельству о праве собственности на недвижимость, земля принадлежит Российской Федерации, а ранее — Союзу Советских Социалистических Республик", — сообщает Helsingin sanomat, ссылаясь на управление по взысканию долгов.
По данным издания, такое решение судебные приставы приняли ещё неделю назад по причине европейских санкций. Площадь арестованного имущества — 3326 квадратных метров. Также наложен арест на семь квартир в Хельсинки, якобы связанных с подсанкционными лицами. Три квартиры площадью от 36 до 175 квадратов находятся совсем рядом с РЦНК.
Ранее сообщалось, что вступившая в НАТО Финляндия достроила первый участок 200-километрового забора на границе с Россией. Сооружение начали возводить из-за опасений по поводу безопасности и нелегальной миграции.
Helsingin sanomat / JUHANI NIIRANEN