Президент Финляндии не видит смысла в закрытии консульства России на Аландах

Президент Финляндии Саули Ниинистё отказался от поддержки инициативы по закрытию российского консульства на Аландских островах. Об этом сообщает YLE.

"А не являются ли сегодня наблюдения через спутники во много раз эффективнее, чем наземные физические наблюдения? В этом смысле роль данного консульства сегодня, может быть, и не столько велика, как это могло быть в прошлом", — объяснил глава страны.

Он подчеркнул, что при этом Хельсинки будет внимательно следить за соблюдением российской стороной правил дипломатии и, если появится "какая-то неприемлемая активность", Финляндия обязательно отреагирует.