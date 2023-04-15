МИД оценил петицию о закрытии консульства России на Аландах

Москва осведомлена, что в Финляндии набирает обороты "гражданская инициатива" с требованием закрыть консульство России на Аландских островах. Об этом сообщили РИА "Новости" в МИД.

"Исходим из того, что позиция Финляндии, подтверждённая финским внешнеполитическим ведомством, заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации", — уточнили в министерстве.