МИД оценил петицию о закрытии консульства России на Аландах
МИД надеется, что Хельсинки не закроет консульство России на Аландах
Москва осведомлена, что в Финляндии набирает обороты "гражданская инициатива" с требованием закрыть консульство России на Аландских островах. Об этом сообщили РИА "Новости" в МИД.
"Исходим из того, что позиция Финляндии, подтверждённая финским внешнеполитическим ведомством, заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации", — уточнили в министерстве.
Там подчеркнули, что сами жители островов выступают против идеи прекратить работу российского представительства. В ведомстве отметили, что пока рано делать выводы, но Москва будет следить за развитием "инициативы".
Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал протокол о вступлении страны в НАТО. В МИД РФ предостерегли, что такое решение негативно скажется на отношениях между странами. Тем временем в Финляндии начали собирать подписи за закрытие консульства РФ на Аландских островах.
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