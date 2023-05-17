МИД Финляндии утверждает, что Россия заморозила их посольские счета
МИД Финляндии заявил, что российская сторона заморозила банковские счета посольства страны в Москве, а также финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Ситуацию в Хельсинки назвали "очень серьёзной" и заявили о проведении всестороннего расследования.
Напомним, что 1 апреля Управление по взысканию долгов Финляндии заморозило счета Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Возможно, речь идёт об ответных санкциях.
"Счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьёзная, и вопрос расследуется", — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, размещённом в газете Helsingin sanomat.
Напомним, в марте прошлого года Польша заблокировала счета Посольства России под предлогом "финансирования терроризма". Москва подчеркнула, что это нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. А на днях стало известно, что польская прокуратура перевела себе деньги с банковских счетов российского посольства и торгового представительства, сумма составила 1,2 миллиона долларов. МИД России пригрозил Польше ассиметричным ответом на арест счетов.
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