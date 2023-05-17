МИД Финляндии утверждает, что Россия заморозила их посольские счета

МИД Финляндии заявил, что российская сторона заморозила банковские счета посольства страны в Москве, а также финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Ситуацию в Хельсинки назвали "очень серьёзной" и заявили о проведении всестороннего расследования.

Напомним, что 1 апреля Управление по взысканию долгов Финляндии заморозило счета Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Возможно, речь идёт об ответных санкциях.