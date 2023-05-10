Польша присвоила $1,2 млн с банковских счетов Посольства России

"Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 800 тысяч золотых и более 912 тысяч долларов (эквивалент пяти миллионам золотых, или 1,2 миллиона долларов. — Прим. Лайфа) на банковских счетах российского Посольства, а недавно изменила форму обеспечения — она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счёт", — уточняется в статье.