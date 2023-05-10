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10 мая, 13:04

Польша присвоила $1,2 млн с банковских счетов Посольства России

Rzeczpospolita: Польша изъяла у посольства России 1,2 миллиона долларов

Польская прокуратура перевела себе деньги с банковских счетов российского Посольства и торгового представительства, сумма составила 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

"Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 800 тысяч золотых и более 912 тысяч долларов (эквивалент пяти миллионам золотых, или 1,2 миллиона долларов. — Прим. Лайфа) на банковских счетах российского Посольства, а недавно изменила форму обеспечения она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счёт", уточняется в статье.

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Напомним, в марте прошлого года Польша заблокировала счета Посольства России под предлогом "финансирования терроризма". Москва подчеркнула, что это нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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