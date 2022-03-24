Польша заблокировала счета Посольства России под предлогом "финансирования терроризма"

По мнению посла РФ в Польше, любому здравомыслящему человеку ясно, что обвинения в отношении дипломатического представительства абсурдны, не говоря уже о нарушении Венской конвенции о дипотношениях.

Польша заблокировала банковские счета российского посольства под предлогом "финансирования терроризма", этот шаг нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

"Я затронул вопрос, что с конца февраля заблокированы наши счета. Причём об этом я раньше ещё не говорил, но добавлю любопытную деталь — счета были заблокированы по решению сначала Минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма", — заявил Сергей Андреев в эфире Первого канала.

По мнению посла РФ в Польше, любому здравомыслящему человеку ясно, что обвинения в отношении дипломатического представительства абсурдны, не говоря уже о вопиющем нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.