Польша заблокировала счета Посольства России под предлогом "финансирования терроризма"
По мнению посла РФ в Польше, любому здравомыслящему человеку ясно, что обвинения в отношении дипломатического представительства абсурдны, не говоря уже о нарушении Венской конвенции о дипотношениях.
Польша заблокировала банковские счета российского посольства под предлогом "финансирования терроризма", этот шаг нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
"Я затронул вопрос, что с конца февраля заблокированы наши счета. Причём об этом я раньше ещё не говорил, но добавлю любопытную деталь — счета были заблокированы по решению сначала Минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма", — заявил Сергей Андреев в эфире Первого канала.
По мнению посла РФ в Польше, любому здравомыслящему человеку ясно, что обвинения в отношении дипломатического представительства абсурдны, не говоря уже о вопиющем нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Ранее СМИ сообщили, что Польша в ближайшее время намерена объявить о выдворении из страны около 40 российских дипломатов с формулировкой "за деятельность, которая не соответствует их дипломатическому статусу". Позже пресс-секретарь координирующего спецслужбы министра Станислав Жарын подтвердил, что спецслужбы передали в МИД страны список из 45 российских дипломатов, заподозренных в ведении разведывательной деятельности. В перечне лиц, которых силовики требуют выслать из страны, есть и другие люди, которые якобы сотрудничали с "дипломатами-шпионами".
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