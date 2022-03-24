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Опубликовано 24 марта 2022, 10:15

Парашютисты сложили в воздухе буквы Z и V в небе над Коломной

Сложные элементы они сделали на высоте четырёх тысяч метров, совершив прыжок из самолёта Л-410.

В небе над подмосковной Коломной десять парашютистов совершили групповой прыжок и сложили в воздухе буквы Z и V. Видео © Телеканал "360"

В небе над подмосковной Коломной десять парашютистов совершили групповой прыжок и сложили в воздухе буквы Z и V в знак поддержки российской спецоперации на Украине. Кадры публикует телеканал "360".

Технически сложные элементы сделали в небе спортсмены ВДВ и ДОСААФ на базе аэроклуба "Аэроград Коломна". Прыжок проходил на высоте четырёх тысяч метров с самолёта Л-410.

Ранее Лайф писал, что ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М", стартовавшая 22 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области, на головном обтекателе была помечена знаком "Z". Видео разместил у себя в Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Возле здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине
Возле здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине
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Телеканал "360"

Татьяна Миссуми
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