Парашютисты сложили в воздухе буквы Z и V в небе над Коломной

Сложные элементы они сделали на высоте четырёх тысяч метров, совершив прыжок из самолёта Л-410.

В небе над подмосковной Коломной десять парашютистов совершили групповой прыжок и сложили в воздухе буквы Z и V. Видео © Телеканал "360"

В небе над подмосковной Коломной десять парашютистов совершили групповой прыжок и сложили в воздухе буквы Z и V в знак поддержки российской спецоперации на Украине. Кадры публикует телеканал "360".

Технически сложные элементы сделали в небе спортсмены ВДВ и ДОСААФ на базе аэроклуба "Аэроград Коломна". Прыжок проходил на высоте четырёх тысяч метров с самолёта Л-410.