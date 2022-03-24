Парашютисты сложили в воздухе буквы Z и V в небе над Коломной
Сложные элементы они сделали на высоте четырёх тысяч метров, совершив прыжок из самолёта Л-410.
В небе над подмосковной Коломной десять парашютистов совершили групповой прыжок и сложили в воздухе буквы Z и V. Видео © Телеканал "360"
В небе над подмосковной Коломной десять парашютистов совершили групповой прыжок и сложили в воздухе буквы Z и V в знак поддержки российской спецоперации на Украине. Кадры публикует телеканал "360".
Технически сложные элементы сделали в небе спортсмены ВДВ и ДОСААФ на базе аэроклуба "Аэроград Коломна". Прыжок проходил на высоте четырёх тысяч метров с самолёта Л-410.
Ранее Лайф писал, что ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М", стартовавшая 22 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области, на головном обтекателе была помечена знаком "Z". Видео разместил у себя в Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.