МИД России пригрозил Польше ассиметричным ответом на арест счетов

Министерство иностранных дел России может принять асимметричные меры в ответ на арест счетов Посольства РФ в Польше. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжим добиваться справедливости правовыми средствами. При этом, поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ ассиметричных мер", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что деньги Посольства России в Польше были переведены на счета прокуратуры как "вещественные доказательства" — и хоть они формально пока не изъяты, пользоваться ими диппредставительство не может.