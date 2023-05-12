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12 мая, 09:33

МИД России пригрозил Польше ассиметричным ответом на арест счетов

Захарова: Россия может ассиметрично ответить на арест счетов в Польше

Министерство иностранных дел России может принять асимметричные меры в ответ на арест счетов Посольства РФ в Польше. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжим добиваться справедливости правовыми средствами. При этом, поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ ассиметричных мер", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что деньги Посольства России в Польше были переведены на счета прокуратуры как "вещественные доказательства" — и хоть они формально пока не изъяты, пользоваться ими диппредставительство не может.

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Напомним, что в мае этого года польская прокуратура перевела себе 1,2 млн долларов с банковских счетов российского посольства и торгового представительства. А в марте прошлого года Польша заблокировала счета Посольства РФ под предлогом "финансирования терроризма". Москва подчеркнула, что это нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

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LIFE / Владимир Суворов

Никита Осипов
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