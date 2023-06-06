Москва выразила Брюсселю протест из-за бельгийского оружия у украинских боевиков
Посла Бельгии вызвали в МИД России и выразили ему решительный протест
Посла Бельгии в России Марка Михильсена вызвали в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест. Причина в том, что оружие бельгийского производства применялось украинскими диверсантами для атак на Белгородскую область. Об этом сообщили в МИД РФ.
"6 июня в МИД России был вызван посол Бельгии в Москве М. Михильсен, которому был заявлен решительный протест в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области 22 мая", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там подчеркнули, что Россия не раз предупреждала об опасности накачки Киева западным оружием и техникой. Москва также призвала Брюссель "не закрывать глаза" на свидетельства поддержки Киевом террористов, целью которых становятся мирные россияне и гражданские объекты.
Напомним, ранее издание Le Soir писало, что в Бельгии собираются обратиться к Киеву с требованием объяснить, почему при атаке под Белгородом боевики ДРГ использовали оружие бельгийского производства.
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