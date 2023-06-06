Москва выразила Брюсселю протест из-за бельгийского оружия у украинских боевиков

Посла Бельгии в России Марка Михильсена вызвали в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест. Причина в том, что оружие бельгийского производства применялось украинскими диверсантами для атак на Белгородскую область. Об этом сообщили в МИД РФ.

"6 июня в МИД России был вызван посол Бельгии в Москве М. Михильсен, которому был заявлен решительный протест в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области 22 мая", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там подчеркнули, что Россия не раз предупреждала об опасности накачки Киева западным оружием и техникой. Москва также призвала Брюссель "не закрывать глаза" на свидетельства поддержки Киевом террористов, целью которых становятся мирные россияне и гражданские объекты.