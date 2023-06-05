В Бельгии подтвердили, что к Киеву есть вопросы насчёт атак на Белгородскую область
Власти Бельгии расследуют использование её оружия ДРГ в Белгородской области
Бельгия действительно расследует факты применения поставленного Брюсселем Киеву оружия для нападения на Белгородскую область России. Ранее появившуюся в СМИ соответствующую информацию подтвердил премьер Бельгии Александр де Кроо. Он подчеркнул, что отправленное Украине бельгийское оружие предназначено только для обороны.
"Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию", — заявил де Кроо в эфире бельгийского телеканала RTBF.
Он напомнил о чётких правилах, которые регулируют использование оружия, безвозмездно переданного Киеву. Как отметил премьер, Бельгия "просит украинцев прояснить ситуацию".
Напомним, ранее местное издание Le Soir писало, что в Бельгии собираются обратиться к Киеву с требованием объяснить, почему при атаке под Белгородом боевики ДРГ использовали оружие бельгийского производства.
Напомним, украинские диверсанты атакуют Белгородскую область с конца мая. Минобороны РФ сообщает, что эти нападения отражаются, украинские ДРГ несут большие потери.
Пресс-служба Минобороны РФ