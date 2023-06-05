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5 июня, 08:42

В Бельгии подтвердили, что к Киеву есть вопросы насчёт атак на Белгородскую область

Власти Бельгии расследуют использование её оружия ДРГ в Белгородской области

Бельгия действительно расследует факты применения поставленного Брюсселем Киеву оружия для нападения на Белгородскую область России. Ранее появившуюся в СМИ соответствующую информацию подтвердил премьер Бельгии Александр де Кроо. Он подчеркнул, что отправленное Украине бельгийское оружие предназначено только для обороны.

"Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию", — заявил де Кроо в эфире бельгийского телеканала RTBF.

Он напомнил о чётких правилах, которые регулируют использование оружия, безвозмездно переданного Киеву. Как отметил премьер, Бельгия "просит украинцев прояснить ситуацию".

Напомним, ранее местное издание Le Soir писало, что в Бельгии собираются обратиться к Киеву с требованием объяснить, почему при атаке под Белгородом боевики ДРГ использовали оружие бельгийского производства.

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Напомним, украинские диверсанты атакуют Белгородскую область с конца мая. Минобороны РФ сообщает, что эти нападения отражаются, украинские ДРГ несут большие потери.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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