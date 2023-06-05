В Бельгии подтвердили, что к Киеву есть вопросы насчёт атак на Белгородскую область

Бельгия действительно расследует факты применения поставленного Брюсселем Киеву оружия для нападения на Белгородскую область России. Ранее появившуюся в СМИ соответствующую информацию подтвердил премьер Бельгии Александр де Кроо. Он подчеркнул, что отправленное Украине бельгийское оружие предназначено только для обороны.

"Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию", — заявил де Кроо в эфире бельгийского телеканала RTBF.

Он напомнил о чётких правилах, которые регулируют использование оружия, безвозмездно переданного Киеву. Как отметил премьер, Бельгия "просит украинцев прояснить ситуацию".