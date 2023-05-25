В США заявили, что обязали Киев не применять их оружие для вылазок в Россию

США при отправке вооружений Украине поставили условие не использовать это оружие при вылазках на территорию Россию. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов генерал Марк Милли.

"Правила, которые мы установили с украинцами, состоят в том, чтобы не применять предоставленную США технику для атак на территории России", — подчеркнул он в ходе пресс-конференции по итогам заседания многонациональной группы по координации поставок оружия Киеву.