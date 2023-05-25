В США заявили, что обязали Киев не применять их оружие для вылазок в Россию
Генерал Милли: США обязали Украину не использовать их оружие для атак на Россию
США при отправке вооружений Украине поставили условие не использовать это оружие при вылазках на территорию Россию. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов генерал Марк Милли.
"Правила, которые мы установили с украинцами, состоят в том, чтобы не применять предоставленную США технику для атак на территории России", — подчеркнул он в ходе пресс-конференции по итогам заседания многонациональной группы по координации поставок оружия Киеву.
Милли добавил, что сейчас американские военные выясняют, применялись ли предоставленные Вашингтоном вооружения при вылазках диверсантов под Белгородом.
Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек.
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