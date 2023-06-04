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4 июня, 16:06

Бельгия потребует от Киева объяснений из-за применения под Белгородом её оружия

В Бельгии собираются обратиться к Киеву с требованием объяснить, почему при атаке под Белгородом боевики ДРГ использовали оружие бельгийского производства. Об этом пишет местное издание Le Soir.

"Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений", — говорится в публикации.

В Брюсселе напомнили, что предоставленное Украине оружие "предназначено исключительно в целях защиты". По данным источника, это положение указано в сопроводительных документах при каждой поставке военной помощи.

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Напомним, украинские диверсанты атаковали Белгородскую область 22 мая. Нашим бойцам удалось уничтожить более 70 боевиков и их технику, а также захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно. А житель белгородского села Глотово рассказал Лайфу, как украинские диверсанты расстреляли в упор его машину.

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LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке
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