Бельгия потребует от Киева объяснений из-за применения под Белгородом её оружия
В Бельгии собираются обратиться к Киеву с требованием объяснить, почему при атаке под Белгородом боевики ДРГ использовали оружие бельгийского производства. Об этом пишет местное издание Le Soir.
"Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений", — говорится в публикации.
В Брюсселе напомнили, что предоставленное Украине оружие "предназначено исключительно в целях защиты". По данным источника, это положение указано в сопроводительных документах при каждой поставке военной помощи.
Напомним, украинские диверсанты атаковали Белгородскую область 22 мая. Нашим бойцам удалось уничтожить более 70 боевиков и их технику, а также захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно. А житель белгородского села Глотово рассказал Лайфу, как украинские диверсанты расстреляли в упор его машину.
LIFE / Павел Баранов