Бельгия потребует от Киева объяснений из-за применения под Белгородом её оружия

В Бельгии собираются обратиться к Киеву с требованием объяснить, почему при атаке под Белгородом боевики ДРГ использовали оружие бельгийского производства. Об этом пишет местное издание Le Soir.

"Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений", — говорится в публикации.