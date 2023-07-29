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29 июля, 17:54

Консульство России в Кишинёве приостановит работу с 5 августа

Консульство России в столице Молдавии приостановит работу из-за требования властей этой республики сократить штат дипломатов примерно на две трети до 15 августа. Об этом диппредставительство сообщило в своём телеграм-канале.

"В консульском отделе Посольства России в Республике Молдова по техническим причинам с 5 августа 2023 г. временно приостановлен приём", — отмечается там.

Додон считает решение Молдавии сократить число дипломатов РФ заказом Запада

Додон считает решение Молдавии сократить число дипломатов РФ заказом Запада

Напомним, 26 июля глава МИД Молдавии заявил о решении сократить количество сотрудников российского посольства. Останутся там 10 дипломатов России и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. На решение властей Молдовы отреагировали в Кремле и в Госдуме.

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Moldova.mid

Андрей Григорьев
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