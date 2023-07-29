Консульство России в Кишинёве приостановит работу с 5 августа
Консульство России в столице Молдавии приостановит работу из-за требования властей этой республики сократить штат дипломатов примерно на две трети до 15 августа. Об этом диппредставительство сообщило в своём телеграм-канале.
"В консульском отделе Посольства России в Республике Молдова по техническим причинам с 5 августа 2023 г. временно приостановлен приём", — отмечается там.
Напомним, 26 июля глава МИД Молдавии заявил о решении сократить количество сотрудников российского посольства. Останутся там 10 дипломатов России и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. На решение властей Молдовы отреагировали в Кремле и в Госдуме.
Moldova.mid