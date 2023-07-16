Молдавия завершила аудит исторического долга перед Россией
Минэнерго Молдавии объявило о завершении аудита долга перед "Газпромом"
Молдавия завершила аудит исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом". Но представлены его результаты будут позже, после тщательного анализа, объявил министр энергетики республики Виктор Парликов. Аудит обещали завершить к апрелю, но сроки смещались несколько раз.
"Результаты аудита уже есть, но публично они будут представлены, когда тщательно их проанализируем. Речь идёт о структуре этих долгов. На основании выводов этого аудита мы примем решение, как дальше будет разрешена ситуация с "Газпромом", — сказал он в интервью изданию Ziarul de Garda и назвал итоги интересными.
Министр уточнил, что в ходе аудита выявлены средства, которые необоснованно использовала компания "Молдовагаз".
Аудиторы проверяли процесс формирования долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" и ООО "Факторинг-Финанс" за поставки голубого топлива на правый берег Днестра, то есть в Молдавию, с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года. По оценке российской стороны, долг составляет $709 млн.
"Газпром"