Молдавия завершила аудит исторического долга перед Россией

Молдавия завершила аудит исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом". Но представлены его результаты будут позже, после тщательного анализа, объявил министр энергетики республики Виктор Парликов. Аудит обещали завершить к апрелю, но сроки смещались несколько раз.

"Результаты аудита уже есть, но публично они будут представлены, когда тщательно их проанализируем. Речь идёт о структуре этих долгов. На основании выводов этого аудита мы примем решение, как дальше будет разрешена ситуация с "Газпромом", — сказал он в интервью изданию Ziarul de Garda и назвал итоги интересными.

Министр уточнил, что в ходе аудита выявлены средства, которые необоснованно использовала компания "Молдовагаз".