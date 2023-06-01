"Молдовагаз": Цена российского газа для Кишинёва в июне снизится на 93 доллара
Цена российского газа для Молдавии в июне снизится с 661 до 568 долларов США. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
"Закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учётом теплотворной способности составит 568,15 доллара за тысячу кубометров", — проинформировал он.
Напомним, что в Молдавии по-прежнему действует режим ЧП из-за энергетического кризиса, который привёл к росту тарифов на газ почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре. Недовольство граждан нередко перерастает в акции протеста: так, в середине марта оппозиция заблокировала дороги в Молдавии и требовала оплатить их счета за свет. С декабря по март республика и вовсе перестала приобретать российский газ, долги за который в Молдавии копятся с 1994 года, но в итоге Кишинёв всё-таки возобновил закупки у "Газпрома". А накануне в южной и центральной частях Молдавии были зафиксированы сбои в подаче электричества.
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