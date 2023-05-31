Регион

Уведомления отключены

31 мая, 16:02

Макрон: Немедленное вступление Молдавии и Украины в ЕС приведёт к катастрофе

Немедленное вступление в Евросоюз Украины, Молдавии и Балканских стран привело бы к огромным проблемам для Европы, поэтому процесс должен проходить без спешки. Такое мнение озвучил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон на геополитическом форуме Globsec в Братиславе.

Политик напомнил, что Европейский союз изначально не был предназначен для расширения, поэтому от стран – членов объединения требуются немалые усилия, чтобы соблюсти баланс интересов.

"Было бы ошибкой сказать, что расширение ЕС — это наша обязанность и наш геополитический интерес, нужно немедленно включить туда Молдавию, Украину и Балканские страны, а потом уже думать, какие нужно провести реформы. Такой подход приведёт к катастрофе, потому что мы ослабим Европу", — предупредил Макрон.

Во Франции сочли Макрона подверженным "синдрому Зеленского"

Во Франции сочли Макрона подверженным "синдрому Зеленского"

Ранее Дмитрий Медведев с помощью мема высмеял надежды Киева на вступление в ЕС и НАТО. По его словам, ожидания Украины встать в один ряд со странами Евросоюза и другими западными государствами не оправдались и сейчас она ближе к Афганистану, Ираку, Сирии, Ливии и Йемену.

Обложка ©

Getty Images / Kay Nietfeld

Марина Калегина
  • Новости
  • Украина
  • Франция
  • Молдавия
  • ЕС
  • Эмманюэль Макрон

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров