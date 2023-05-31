Макрон: Немедленное вступление Молдавии и Украины в ЕС приведёт к катастрофе
Немедленное вступление в Евросоюз Украины, Молдавии и Балканских стран привело бы к огромным проблемам для Европы, поэтому процесс должен проходить без спешки. Такое мнение озвучил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон на геополитическом форуме Globsec в Братиславе.
Политик напомнил, что Европейский союз изначально не был предназначен для расширения, поэтому от стран – членов объединения требуются немалые усилия, чтобы соблюсти баланс интересов.
"Было бы ошибкой сказать, что расширение ЕС — это наша обязанность и наш геополитический интерес, нужно немедленно включить туда Молдавию, Украину и Балканские страны, а потом уже думать, какие нужно провести реформы. Такой подход приведёт к катастрофе, потому что мы ослабим Европу", — предупредил Макрон.
Ранее Дмитрий Медведев с помощью мема высмеял надежды Киева на вступление в ЕС и НАТО. По его словам, ожидания Украины встать в один ряд со странами Евросоюза и другими западными государствами не оправдались и сейчас она ближе к Афганистану, Ираку, Сирии, Ливии и Йемену.
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