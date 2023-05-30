На энергосетях Молдавии произошли масштабные сбои

В южной и центральной частях Молдавии были зафиксированы сбои в подаче электроэнергии, сообщили в пресс-службе министерства энергетики постсоветской республики. Причиной называются аварии на высоковольтных линиях Исакча — Вулканешты и Бельцы — Днестровск.

"Сегодня утром высоковольтная линия (400 кВ) Исакча — Вулканешты была отключена из-за повреждений. Линия будет вновь подключена к концу дня. Также сегодня по неизвестным пока причинам была отключена высоковольтная линия (330 кВ) Бельцы — Днестровск. Линия была немедленно восстановлена, но из-за отсутствия нагрузки в системе она вышла из строя, оставив без электричества центр и юг страны", — говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщили в энергетической компании Premier Energy, в 14:35 по местному времени (совпадает с московским) подача электричества в центральные районы страны была возобновлена.