Регион

Уведомления отключены

30 мая, 12:25

На энергосетях Молдавии произошли масштабные сбои

Минэнергетики Молдавии сообщило о сбоях в подаче электроэнергии

В южной и центральной частях Молдавии были зафиксированы сбои в подаче электроэнергии, сообщили в пресс-службе министерства энергетики постсоветской республики. Причиной называются аварии на высоковольтных линиях Исакча — Вулканешты и Бельцы — Днестровск.

"Сегодня утром высоковольтная линия (400 кВ) Исакча — Вулканешты была отключена из-за повреждений. Линия будет вновь подключена к концу дня. Также сегодня по неизвестным пока причинам была отключена высоковольтная линия (330 кВ) Бельцы — Днестровск. Линия была немедленно восстановлена, но из-за отсутствия нагрузки в системе она вышла из строя, оставив без электричества центр и юг страны", — говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщили в энергетической компании Premier Energy, в 14:35 по местному времени (совпадает с московским) подача электричества в центральные районы страны была возобновлена.

Подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена

Подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена

Лайф писал, что на Украине могут в два раза поднять тарифы на электроэнергию. Причиной называется необходимость проведения аварийно-ремонтных работ энергоинфраструктуры, а также подготовка к зиме.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Матвей Константинов
  • Новости
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров