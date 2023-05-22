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22 мая, 11:53

Подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена

Черничук: На Запорожской АЭС восстановили внешнюю подачу электроэнергии

На Запорожской атомной электростанции возобновили внешнюю подачу электроэнергии, которую прекращали сегодня утром. Об этом сообщил директор АЭС Юрий Черничук.

"В 14:20 мск подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. Станция работает штатно. Дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство. В работе находится воздушная линия 750 кВ Днепровская", — цитирует Черничука пресс-служба ЗАЭС.

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Напомним, утром в понедельник сообщалось, что электроснабжение станции было переведено на дизельные генераторы из-за отключения ЛЭП. Уточнялось, что радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в пределах нормы.

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ТАСС / Эрик Романенко

Никита Никонов
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