На Запорожской атомной электростанции возобновили внешнюю подачу электроэнергии, которую прекращали сегодня утром. Об этом сообщил директор АЭС Юрий Черничук.

"В 14:20 мск подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. Станция работает штатно. Дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство. В работе находится воздушная линия 750 кВ Днепровская", — цитирует Черничука пресс-служба ЗАЭС.