Подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена
Черничук: На Запорожской АЭС восстановили внешнюю подачу электроэнергии
На Запорожской атомной электростанции возобновили внешнюю подачу электроэнергии, которую прекращали сегодня утром. Об этом сообщил директор АЭС Юрий Черничук.
"В 14:20 мск подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. Станция работает штатно. Дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство. В работе находится воздушная линия 750 кВ Днепровская", — цитирует Черничука пресс-служба ЗАЭС.
Напомним, утром в понедельник сообщалось, что электроснабжение станции было переведено на дизельные генераторы из-за отключения ЛЭП. Уточнялось, что радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в пределах нормы.
ТАСС / Эрик Романенко