Молдавия заявила о готовности снова закупать газ у России, но с условием
Парликов: Молдавия готова закупать газ у "Газпрома" по выгодной цене
Молдавия полностью не отказывалась от идеи покупать газ у "Газпрома", всё будет зависеть от цены. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.
"На сегодняшний день мы не отказались полностью от идеи, что мы никогда не будем закупать газ у "Газпрома" для правобережья. Но сейчас у нас есть выбор. И если нам предложат хорошую цену, если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, то это возможно", — сказал Парликов в интервью изданию NewsMaker.
Напомним, накануне Виктор Парликов заявил, что республика решила больше не закупать газ у "Газпрома". При этом Кишинёв задолжал российской компании 709 миллионов долларов за поставки топлива и не торопится отдавать долг. "Газпром" позже опроверг громкие заявления молдавских властей и рассказал, что на самом деле "Молдовагаз" продолжает ежесуточно подавать заявки на поставку газа.
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