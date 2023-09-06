Молдавия отказалась платить весь долг "Газпрому" и намерена оспорить его большую часть в суде
Молдавия согласилась оплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов долга за газ
Власти Молдавии по итогам проведённого аудита задолженности перед "Газпромом" согласились выплатить только 8,6 миллиона долларов, сообщил министр энергетики страны Виктор Парликов. Остальную сумму предлагается оспорить в суде.
"Аудиторы предложили, чтобы дочерняя компания "Газпрома" "Молдовагаз" выплатила на данном этапе 8,6 миллиона долларов и инициировала серию претензий финансового характера", — сказал он.
По его словам, соответствующее предложение уже направлено российской госкорпорации и ожидает реакции. Министр назвал это позицией правительства, а результаты отчёта должен одобрить наблюдательный совет "Молдовагаза".
Напомним, 16 июля Минэнерго Молдавии сообщило о завершении аудита долга перед "Газпромом", по результатам которого были выявлены средства, необоснованно использованные "Молдовагазом". Лайф писал, что аудиторы проверяли процесс формирования долга за поставки газа за период с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года. По оценкам российской стороны, он составляет 709 миллионов долларов. Несколько дней назад премьер-министр постсоветской республики Майя Санду заявила, что у Молдавии якобы нет никаких долгов, а заявления об обратном — попытка обмана.
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