Молдавия отказалась платить весь долг "Газпрому" и намерена оспорить его большую часть в суде

Напомним, 16 июля Минэнерго Молдавии сообщило о завершении аудита долга перед "Газпромом", по результатам которого были выявлены средства, необоснованно использованные "Молдовагазом". Лайф писал, что аудиторы проверяли процесс формирования долга за поставки газа за период с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года. По оценкам российской стороны, он составляет 709 миллионов долларов. Несколько дней назад премьер-министр постсоветской республики Майя Санду заявила, что у Молдавии якобы нет никаких долгов, а заявления об обратном — попытка обмана.