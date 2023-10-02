В "Газпроме" опровергли, что Молдавия отказалась от российского газа

"Газпром" продолжает получать от молдавской компании "Молдовагаз" ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их. Так российский холдинг отреагировал на заявление Кишинёва о решении больше не закупать российский газ и перейти на топливо от европейских поставщиков.

"Газпром" получает от компании "Молдовагаз" ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их. Газ подаётся транзитом через ГИС "Суджа", — говорится в сообщении компании.