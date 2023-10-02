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2 октября, 13:44
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В "Газпроме" опровергли, что Молдавия отказалась от российского газа

"Газпром" заявил, что ежесуточно получает заявки от "Молдовагаза"

"Газпром" продолжает получать от молдавской компании "Молдовагаз" ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их. Так российский холдинг отреагировал на заявление Кишинёва о решении больше не закупать российский газ и перейти на топливо от европейских поставщиков.

"Газпром" получает от компании "Молдовагаз" ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их. Газ подаётся транзитом через ГИС "Суджа", — говорится в сообщении компании.

В Кремле отреагировали на решение Молдавии отказаться от российского газа

В Кремле отреагировали на решение Молдавии отказаться от российского газа

Напомним, ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика решила больше не закупать газ у "Газпрома". При этом Кишинёв задолжал российской компании 709 миллионов долларов за поставки топлива. В сентябре 2023 года молдавские власти отказались заплатить всю сумму и заявили о намерениях оспорить большую часть долга в суде.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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