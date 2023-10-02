В Кремле отреагировали на решение Молдавии отказаться от российского газа
Песков: Контакты между "Газпромом" и Молдавией продолжаются
Диалог между компанией "Газпром" и Молдавией продолжается. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Кишинёва отказаться от поставок российского газа.
"Если я правильно понимаю, продолжаются контакты между "Газпромом" и Молдавией, тем более что у молдавской стороны есть долги. Есть долги, есть спор относительно размера этих долгов. И этот диалог должен продолжаться", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика решила больше не закупать газ у "Газпрома". При этом Кишинёв задолжал российской компании 709 миллионов долларов за поставки топлива. Однако президент Молдавии Майя Санду уверенно заявляет, что у республики якобы нет никаких долгов. В сентябре 2023 года молдавские власти отказались оплатить всю сумму и заявили о намерениях оспорить большую часть долга в суде.
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