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2 октября, 10:46

В Кремле отреагировали на решение Молдавии отказаться от российского газа

Песков: Контакты между "Газпромом" и Молдавией продолжаются

Диалог между компанией "Газпром" и Молдавией продолжается. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Кишинёва отказаться от поставок российского газа.

"Если я правильно понимаю, продолжаются контакты между "Газпромом" и Молдавией, тем более что у молдавской стороны есть долги. Есть долги, есть спор относительно размера этих долгов. И этот диалог должен продолжаться", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика решила больше не закупать газ у "Газпрома". При этом Кишинёв задолжал российской компании 709 миллионов долларов за поставки топлива. Однако президент Молдавии Майя Санду уверенно заявляет, что у республики якобы нет никаких долгов. В сентябре 2023 года молдавские власти отказались оплатить всю сумму и заявили о намерениях оспорить большую часть долга в суде.

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Александр Юнашев
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