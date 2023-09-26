В Кремле предупредили Молдавию о расплате за страшную ошибку по России

Молдавия воспринимает бескомпромиссное отрицание всего российского как обязательный элемент продвигаемых ею европейских ценностей и в этом ошибается, ведь Россия — тоже одна из европейских ценностей. А расплачиваться за эту ошибку впоследствии придётся молдавскому народу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

"К сожалению, нынешние власти Кишинёва и госпожа Санду усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского. Это глубокое заблуждение, ибо Россия сама и есть европейская ценность, это часть общих европейских ценностей, кто бы что бы ни говорил", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что, с его точки зрения, сама президент республики Майя Санду и власти Молдавии совершают серьёзную ошибку, за которую должны нести ответственность перед собственным народом, полагая, что ради развития отношений со странами западной Европы им необходимо окончательно порвать все связи с Россией. Песков отметил, что эту ошибку Молдавии ещё предстоит понять, а её цена ляжет на плечи молдавского народа.