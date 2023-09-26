В Кремле предупредили Молдавию о расплате за страшную ошибку по России
Песков: Молдавия считает отрицание всего российского частью ценностей Европы
Молдавия воспринимает бескомпромиссное отрицание всего российского как обязательный элемент продвигаемых ею европейских ценностей и в этом ошибается, ведь Россия — тоже одна из европейских ценностей. А расплачиваться за эту ошибку впоследствии придётся молдавскому народу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"К сожалению, нынешние власти Кишинёва и госпожа Санду усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского. Это глубокое заблуждение, ибо Россия сама и есть европейская ценность, это часть общих европейских ценностей, кто бы что бы ни говорил", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Он добавил, что, с его точки зрения, сама президент республики Майя Санду и власти Молдавии совершают серьёзную ошибку, за которую должны нести ответственность перед собственным народом, полагая, что ради развития отношений со странами западной Европы им необходимо окончательно порвать все связи с Россией. Песков отметил, что эту ошибку Молдавии ещё предстоит понять, а её цена ляжет на плечи молдавского народа.
Напомним, ранее сегодня Санду заявила, что Молдавия должна заняться продвижением европейских ценностей, не боясь разорвать какие-либо связи с Москвой. По её словам, абсолютно недостаточно просто говорить о своей приверженности Европе, а не России. Молдаване должны ежедневно доказывать поступками, что демократия для них не пустое слово.
Getty Images / Thierry Monasse