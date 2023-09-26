Президент Молдавии раскрыла короткий путь в ЕС, дерзко высказавшись о России
Санду призвала Молдавию жить по европейским ценностям и не смотреть на Россию
Президент Молдавии Майя Санду. Фото © Getty Images / Lukas Kabon
Молдавия должна заняться продвижением европейских ценностей, не боясь разорвать какие-либо связи с Москвой. Об этом сообщила президент страны Майя Санду в эфире телеканала TV8.
"Нужно, чтобы люди не только говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями", — заявила она.
По её словам, абсолютно недостаточно просто говорить о своей приверженности Европе, а не России. Молдаване должны ежедневно доказывать поступками, что демократия для них не пустое слово.
Ранее молдавские власти придумали, как им погасить долг за поставки газа и штрафы за просрочку платежей перед российской энергетической компанией "Газпром". Они предложили просто простить им все задолженности.