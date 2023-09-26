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26 сентября, 09:52

Президент Молдавии раскрыла короткий путь в ЕС, дерзко высказавшись о России

Санду призвала Молдавию жить по европейским ценностям и не смотреть на Россию

<p>Президент Молдавии Майя Санду. Фото © Getty Images / Lukas Kabon</p>

Президент Молдавии Майя Санду. Фото © Getty Images / Lukas Kabon

Молдавия должна заняться продвижением европейских ценностей, не боясь разорвать какие-либо связи с Москвой. Об этом сообщила президент страны Майя Санду в эфире телеканала TV8.

"Нужно, чтобы люди не только говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями", заявила она.

По её словам, абсолютно недостаточно просто говорить о своей приверженности Европе, а не России. Молдаване должны ежедневно доказывать поступками, что демократия для них не пустое слово.

Санду исключила возобновление авиарейсов в РФ из-за опасений за госбезопасность

Санду исключила возобновление авиарейсов в РФ из-за опасений за госбезопасность

Ранее молдавские власти придумали, как им погасить долг за поставки газа и штрафы за просрочку платежей перед российской энергетической компанией "Газпром". Они предложили просто простить им все задолженности.

Татьяна Миссуми
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