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25 сентября, 08:45
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Молдавия предложила "Газпрому" простить ей долги за поставленный газ

"Ъ": Молдавия предложила "Газпрому" простить долг в $700 млн за поставки газа

Молдавские власти придумали, как им погасить долг за поставки газа и штрафы за просрочку платежей перед российской энергетической компанией "Газпром". Они предложили просто простить им все задолженности. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на мировое соглашение и результаты аудиторской оценки, которые Кишинёв направил "Молдовагазу".

Как пишет газета, республика требует немедленно списать долг в размере 275 миллионов долларов перед подконтрольной "Газпрому" фирмой "Факторинг финанс" и 433 миллиона долларов — перед самой компанией. Вместе с тем Кишинёв выразил готовность заплатить 153,57 миллиона долларов — компенсацию за "отклонения от тарифа", а также не предъявлять претензии по поводу отсутствия поставок с октября прошлого года на сумму 160 миллионов долларов.

Вместе с тем в переписке между чиновниками Минэнерго Молдавии, аудиторами и юристами уточняется, что в результате действий российской компании доходы "Молдовагаза" были сокращены на фоне переключения транзита с Трансбалканского трубопровода на "Турецкий поток". Кроме того, в результате остановки подачи газа на правый берег Днестра компания потеряла доходы от продаж.

В Молдавии похвалились запасом российского газа, купленного через посредников

В Молдавии похвалились запасом российского газа, купленного через посредников

Как уже рассказывал Лайф, в Минэнерго Молдавии в середине июля сообщили о завершении аудита долга перед "Газпромом", в результате которого эксперты обнаружили необоснованно использованные "Молдовагазом" средства. В ходе проверки аудиторы анализировали процесс формирования долга за поставки газа за период с 27 августа 1991 по 31 октября 2021 года. Так, по оценке российского "Газпрома", он составляет 709 миллионов долларов.

Несмотря на это, глава Молдавии Майя Санду уверенно заявляет, что у республики якобы нет никаких долгов. В сентябре 2023 года Кишинёв отказался платить весь долг "Газпрому" и заявил о намерениях оспорить его большую часть в суде. В ответ компания сообщила, что категорически не согласна с предложением и не станет прощать долг в $709 млн за 1% от суммы.

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Николь Вербер
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