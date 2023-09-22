В Молдавии похвалились запасом российского газа, купленного через посредников

В Молдавии впервые за всю историю страны властям удалось заранее накопить запасы газа, которых хватит даже на январь. Об этом пишет EADaily со ссылкой на молдавского министра энергетики Виктора Парликова.

По его словам, этой зимой тарифы на энергоресурсы не вырастут, даже учитывая ожидаемый общемировой рост отпускных цен.

"Мы никогда не были лучше подготовлены к зимнему сезону, чем сейчас. Предстоящая зима будет легче для всех потребителей, чем прошлая. Во-первых, мы запаслись газом с лета, потому что ожидаем, что зимой цена вырастет по сравнению с нынешней. Мы хотим заверить граждан, что зимой тарифы не изменятся. Исходя из этих цен, будет установлен новый тариф, я уверен, что он будет ниже того, что у нас есть сейчас", — заявил Парликов.

Он также обратил внимание на то, что объём угля в государственных резервах был восполнен на 100%. И в данный момент правительство занято пополнением запасов мазута, невзирая на то, что его не собираются использовать как базовое топливо.

При этом стоит заметить, что молдавская госкомпания Energocom заключила очередной договор на поставку газа с греческой DEPA. Этот поставщик является крупным импортёром СПГ из Америки, а также российского трубопроводного газа, который перепродаёт в Молдавию. Исходя из этого можно сделать вывод, что Кишинёв всё так же закупается российским топливом, но через посредников.