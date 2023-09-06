"Газпром" отказался простить Молдавии долг в $709 млн за 1% от суммы
"Газпром" отказался урегулировать спор о долге Молдавии за 1% от $709 млн
"Газпром" категорически не согласен с предложением Молдавии урегулировать спор о долге в $709 млн за $8,6 млн — то есть всего 1% от этой суммы. Российский холдинг заявил о намерении отстаивать свои права всеми возможными способами.
В "Газпроме" уточнили, что аудит задолженности проводился Кишинёвом в одностороннем порядке без согласования с российской стороной. В связи с этим там подчеркнули, что выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность долга, тем более что её размер подтверждается в регулярно подписываемых "Газпромом" и "Молдовагазом" документах, а также в соответствующих решениях международного арбитража.
"Газпром" категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами", — сказано в сообщении российской компании.
Напомним, 16 июля Минэнерго Молдавии сообщило о завершении аудита долга перед "Газпромом", по результатам которого были выявлены средства, необоснованно использованные "Молдовагазом". Аудиторы проверяли процесс формирования долга за поставки газа за период с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года. По оценкам российской стороны, он составляет 709 миллионов долларов. При этом президент республики Майя Санду утверждает, что у Молдавии якобы вовсе нет никаких долгов.
ТАСС / Александр Демьянчук