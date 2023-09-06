"Газпром" отказался простить Молдавии долг в $709 млн за 1% от суммы

"Газпром" категорически не согласен с предложением Молдавии урегулировать спор о долге в $709 млн за $8,6 млн — то есть всего 1% от этой суммы. Российский холдинг заявил о намерении отстаивать свои права всеми возможными способами.

В "Газпроме" уточнили, что аудит задолженности проводился Кишинёвом в одностороннем порядке без согласования с российской стороной. В связи с этим там подчеркнули, что выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность долга, тем более что её размер подтверждается в регулярно подписываемых "Газпромом" и "Молдовагазом" документах, а также в соответствующих решениях международного арбитража.

"Газпром" категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами", — сказано в сообщении российской компании.