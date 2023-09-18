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18 сентября, 16:01

Москвичам рассказали, когда включат отопление

В комплексе городского хозяйства Москвы уже 1 сентября заявили о готовности жилых домов и социальных объектов к отопительному сезону, но тепло в батареях появится, когда температура +8 градусов продержится шесть дней, пишет РИАМО.

Всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, включая 34 тысячи жилых домов, 8,6 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий. Кроме того, к началу отопительного сезона готовы 13 тепловых электростанций, 38 районных и 46 квартальных тепловых станций, а также 96 малых котельных. Также проведены регламентные работы на электрических, газовых, водопроводных и канализационных сетях.

Специалисты ПАО МОЭК провели гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях и отремонтировали все ненадёжные участки.

По нормативам пуск отопления зависит от показателей температуры на улице. Он начинается на шестой день после пятидневной температуры ниже +8. При определении даты начала отопительного сезона может также учитываться фактор стабильного прогноза на похолодание или заявки социальных учреждений. Запуск котельных в городе начинается по распоряжению правительства, которое издают при похолодании. Сначала отопление получат социальные учреждения: детские сады, школы, поликлиники и больницы. Потом отопление включают в жилых домах и на коммерческих объектах.

В настоящий момент прогнозы синоптиков говорят о том, что тепло в московском регионе задерживается, а подача тепла в дома и социальные объекты ожидается к концу месяца. Точная дата ещё не определена.

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Ранее инженер Артамонов назвал способ экономно согреть жильё, пока не дали отопление. По словам специалиста, кондиционеры отлично подходят для обогрева помещений в межсезонье и с их помощью можно неплохо сэкономить на электроэнергии, поскольку эти приборы потребляют гораздо меньше мощности, чем обогреватели.

Обложка ©

Unsplash / Julian Hochgesang

Александра Мышляева
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