Санду заподозрили в подготовке Молдавии к войне с Россией

Власти Молдавии фактически готовятся к вооружённому противостоянию с Россией. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

"Среди целей Санду изначально было вытеснение российского военного присутствия из региона. Это особо не скрывалось, она обозначила свою позицию в первом же интервью после своей победы на президентских выборах. Но то, что она делает сейчас, — это прямая подготовка Молдовы к вооружённому конфликту с Россией", — объяснил Шорников, отметив, что всё происходящее сейчас в мировой геополитике прекрасно объясняется глобальной стратегией слабеющего гегемона — нужно множить в мире хаос и нестабильность для сохранения глобальной власти.

С точки зрения политолога, объявление России главной угрозой национальной безопасности и закрепление стратегического партнёрства со странами НАТО — больше чем отказ от конституционной нейтральности Молдавии, это подготовка для введения правовых оснований на силовые действия против миротворческого контингента РФ на Днестре. Однако такие действия потребуют ещё одного условия: давление Республики Молдова на российских военных должно осуществляться при поддержке НАТО. Впрочем, Западу это будет не впервой: подобную поддержку получила Украина в противостоянии с Россией.

Если проект стратегии национальной безопасности Молдавии будет утверждён в том виде, в котором Российская Федерация декларируется как противник государства, то путь к новому конфликту в Приднестровье будет открыт. Военные действия не начнутся сразу же — сперва внутри республики проведут политическую "чистку", объяснив её борьбой с российской угрозой. В её рамках будут устранены все пророссийские элементы, значимые для молдавского инфополя. Таким образом, оппозицию окончательно подавят, исключив перспективу сопротивления власти в народе.

Мир в Приднестровье обеспечивают объединённые миротворческие силы, состоящие из 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Они несут службу на 15 стационарных постах и КПП в самых важных участках зоны безопасности. Кроме них там находится оперативная группа российских войск — наследница 14-й общевойсковой армии, которая перешла под юрисдикцию РФ после распада Советского Союза. Главная задача группы — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна, неподалёку от границы с Украиной. Этот склад — один из самых крупных в Европе.

В Конституции Молдавии прописан нейтральный статус республики. Тем не менее государство ведёт сотрудничество с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства с 1994 года.