Санду заподозрили в подготовке Молдавии к войне с Россией
Политолог Шорников: Власти Молдавии готовятся к военному конфликту с Россией
Власти Молдавии фактически готовятся к вооружённому противостоянию с Россией. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
"Среди целей Санду изначально было вытеснение российского военного присутствия из региона. Это особо не скрывалось, она обозначила свою позицию в первом же интервью после своей победы на президентских выборах. Но то, что она делает сейчас, — это прямая подготовка Молдовы к вооружённому конфликту с Россией", — объяснил Шорников, отметив, что всё происходящее сейчас в мировой геополитике прекрасно объясняется глобальной стратегией слабеющего гегемона — нужно множить в мире хаос и нестабильность для сохранения глобальной власти.
С точки зрения политолога, объявление России главной угрозой национальной безопасности и закрепление стратегического партнёрства со странами НАТО — больше чем отказ от конституционной нейтральности Молдавии, это подготовка для введения правовых оснований на силовые действия против миротворческого контингента РФ на Днестре. Однако такие действия потребуют ещё одного условия: давление Республики Молдова на российских военных должно осуществляться при поддержке НАТО. Впрочем, Западу это будет не впервой: подобную поддержку получила Украина в противостоянии с Россией.
Если проект стратегии национальной безопасности Молдавии будет утверждён в том виде, в котором Российская Федерация декларируется как противник государства, то путь к новому конфликту в Приднестровье будет открыт. Военные действия не начнутся сразу же — сперва внутри республики проведут политическую "чистку", объяснив её борьбой с российской угрозой. В её рамках будут устранены все пророссийские элементы, значимые для молдавского инфополя. Таким образом, оппозицию окончательно подавят, исключив перспективу сопротивления власти в народе.
Мир в Приднестровье обеспечивают объединённые миротворческие силы, состоящие из 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Они несут службу на 15 стационарных постах и КПП в самых важных участках зоны безопасности. Кроме них там находится оперативная группа российских войск — наследница 14-й общевойсковой армии, которая перешла под юрисдикцию РФ после распада Советского Союза. Главная задача группы — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна, неподалёку от границы с Украиной. Этот склад — один из самых крупных в Европе.
В Конституции Молдавии прописан нейтральный статус республики. Тем не менее государство ведёт сотрудничество с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства с 1994 года.
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Напомним, 11 октября, выступая на брифинге по итогам Высшего совета безопасности Молдавии, президент страны Майя Санду заявила, что Россия представляет угрозу для безопасности республики. По её словам, на протяжении долгих лет Москва якобы всячески унижает и шантажирует Кишинёв, в том числе в экономической и военной сферах.
ТАСС / EPA / DUMITRU DORU