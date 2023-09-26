Для Евросоюза жители Молдовы (Молдавии) всегда будут "варварами и цыганами", которых можно натравить на Россию. Об этом Лайфу рассказал политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя призыв молдавского президента республики Майи Санду "жить по европейским ценностям".

"Молдавия может сколько угодно выбирать европейские ценности, но для Европы и для стратегов Запада жители Молдавии всё равно будут оставаться варварами, которых можно сиюминутно использовать для доставления России мелких неудобств. Для Европы это всё равно будет грязной помойкой, населённой цыганами, и европейское высокомерие не позволит воспринимать Молдавию как нечто, состоящее в сообществе европейских государств", — пояснил он.

Политолог назвал Молдову "расходным материалом в большой игре между цивилизацией моря во главе США и цивилизацией суши во главе с Россией". По его словам, единственно, в чём права Санду, это в том, что усидеть на двух стульях не удастся. Поэтому Молдове придётся выбирать — быть с Европой или с Россией.

"Многовекторность — это разводка для идиотов, можно только дикарей разводить на то, что вы будете и с Россией, и с нами. На самом деле это означает оказаться между молотом и наковальней, потому что ни для России, ни для Запада такой двусмысленный субъект не будет своим, очевидно, что нужно сделать выбор", — сказал Коровин.

Сколько бы Молдова не выбирала ЕС, для неё навсегда закрыт "вход в цветущий Европейский сад". Западных лидеров интересует лишь возможность развязать ещё один конфликт около России и сжечь Молдову "в топке большой американской игры".

"Чтобы оценить европейские перспективы в Молдавии, достаточно посмотреть на то, как в Европе европейские лидеры относятся к Румынии", — заключил политолог.