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7 октября, 11:58

Бойцы ВС РФ в честь дня рождения Путина отправили праздничные посылки ВСУ

Российские военные в зоне СВО в честь дня рождения президента России Владимира Путина собрали праздничные посылки для бойцов ВСУ. Их отправляют к украинским позициям с помощью беспилотников. Процесс сбора посылок и их доставки бойцы ВС РФ записали на видео.

Российские военные собирают и отправляют бойцам ВСУ с помощью FPV-дрона праздничную посылку в честь дня рождения Владимира Путина. Видео © Предоставлено Лайфу

Похоже, что радушие российских военных имеет массовый характер, потому что аналогичное видео было записано и другими бойцами ВС РФ в зоне СВО, являющимися в то же время участниками проекта "Судоплатов", который занимается популяризацией применения малых бюджетных FPV-дронов для военных задач. Ролик опубликован в телеграм-канале проекта.

Российские военные собирают и отправляют бойцам ВСУ с помощью FPV-дрона праздничную посылку в честь дня рождения Владимира Путина. Видео © t.me / Судоплатов

"Внимание! Противник, сегодня у нашего, а в будущем и вашего президента Владимира Путина день рождения. Выпейте за его здоровье! Армия гарантирует: не отравлено", — пишут бойцы армии России в сопроводительных к праздничным гостинцам записках.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже провёл несколько бесед по телефону с лидерами стран СНГ, которые позвонили поздравить его с днём рождения. Известно, что на данный момент Путина поздравили уже трое лидеров стран СНГ.

Обложка ©

Предоставлено Лайфу

Юрий Лысенко
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