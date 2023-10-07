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7 октября, 10:34

Активистки движения "Катюша" сшили Путину свитер с надписью "Один за всех"

Движение дочерей офицеров "Катюша" подготовило тёплый свитер с надписью "Один за всех" в подарок президенту РФ Владимиру Путину, который сегодня отмечает день рождения. Поздравительное видео размещено в телеграм-канале объединения.

Президенту РФ Владимиру Путину подготовили в подарок свитер. Видео © t.me / Катюша

Участницы неслучайно взяли цитату из романа Александра Дюма: "Один за всех и все за одного". Именно эти слова отражают нынешнюю сплочённость общества в борьбе со злом. Точно такие же свитера получат и бойцы спецоперации, но на них будет написано продолжение знаменитой цитаты французского писателя.

"На свитере президента надпись "Один за всех", а на остальных, которые отправятся на фронт, — "И все за одного". Ведь сегодня самый лучший подарок для Владимира Владимировича — это непоколебимая сплочённость нашей армии. А армии важно чувствовать, что президент рядом", — пояснили в движении "Катюша".

Ханты, чум и нефтевышки: Школьник попросил главу ХМАО передать его рисунок Путину на день рождения

Ханты, чум и нефтевышки: Школьник попросил главу ХМАО передать его рисунок Путину на день рождения

Напомним, 7 октября у президента РФ Владимира Путина день рождения. Одним из первых его поздравил белорусский коллега Александр Лукашенко. А глава ДНР Денис Пушилин назвал президента бесспорным лидером, защищающим многонациональный и мультикультурный Русский мир.

Обложка ©

t.me / Катюша

Татьяна Миссуми
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