Ханты, чум и нефтевышки: Школьник попросил главу ХМАО передать его рисунок Путину на день рождения

Школьник из ХМАО по имени Марк попросил губернатора региона Наталью Комарову передать его рисунок в качестве подарка на день рождения президенту России Владимиру Путину. Он нарисовал Югру, ханты, чум и нефтедобывающие вышки. Об этом рассказал корреспондент Ura.ru, находящийся на месте событий.

Школьник Марк из ХМАО просит губернатора региона Наталью Комарову передать его рисунок как подарок на день рождения президенту России Владимиру Путину. Видео © Ura.ru

"Я горжусь своим округом и хочу, чтобы Владимир Владимирович тоже гордился нашим округом. Вы — единственный человек в округе, кто общается с ним лично. Можете, пожалуйста, передать этот подарок от меня?", — спросил юноша у главы округа.