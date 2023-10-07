Ханты, чум и нефтевышки: Школьник попросил главу ХМАО передать его рисунок Путину на день рождения
Школьник попросил главу ХМАО передать его рисунок Путину на день рождения
Школьник из ХМАО по имени Марк попросил губернатора региона Наталью Комарову передать его рисунок в качестве подарка на день рождения президенту России Владимиру Путину. Он нарисовал Югру, ханты, чум и нефтедобывающие вышки. Об этом рассказал корреспондент Ura.ru, находящийся на месте событий.
Школьник Марк из ХМАО просит губернатора региона Наталью Комарову передать его рисунок как подарок на день рождения президенту России Владимиру Путину. Видео © Ura.ru
"Я горжусь своим округом и хочу, чтобы Владимир Владимирович тоже гордился нашим округом. Вы — единственный человек в округе, кто общается с ним лично. Можете, пожалуйста, передать этот подарок от меня?", — спросил юноша у главы округа.
Комарова дала Марку обещание подойти к выполнению его просьбы с большой ответственностью. Она поблагодарила его за доверие и добавила, что позже обязательно отчитается перед ним о выполнении просьбы.
Напомним, 7 октября у президента РФ Владимира Путина день рождения. Одним из первых его поздравил белорусский коллега Александр Лукашенко. Также сегодня добрые слова в адрес главы государства сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что президент спас страну от разрухи и сделал её сильной. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал Путина лучшим примером патриота и мудрого правителя. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что политике президента России наша страна стала одной из самых влиятельных на мировой арене.