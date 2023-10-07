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7 октября, 04:50

Лукашенко первым из коллег поздравил Путина с днём рождения

<p>Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © kremlin</p>

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © kremlin

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения. Телеграмма опубликована на сайте главы республики.

"Избранный Вами жизненный путь — это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству. Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твёрдое отстаивание её интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание", — обратился к Путину Лукашенко.

Он заметил, что в Белоруссии высоко ценят вносимый российским президентом вклад в укрепление всеобъемлющих связей двух стран и дальнейшее углубление межгосударственной интеграции. Лукашенко выразил уверенность в том, что их традиционно открытое и доверительное общение с Путиным будет способствовать динамичному развитию двусторонних отношений в духе подлинного союзничества и стратегического партнёрства.

Белорусский лидер пожелал коллеге доброго здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, поддержки родных, близких и коллег в осуществлении намеченных целей в его многотрудной деятельности.

Лайф разузнал о вероятности поездки Путина в сибирскую тайгу в день рождения

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Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что 7 октября, в свой день рождения, вместе с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым примет участие в запуске поставок российского газа в Узбекистан.

Андрей Бражников
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